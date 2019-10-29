Vitrindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı

Adıyaman'da, cep telefonu dükkanı vitrininde bulunan 14 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan hırsız kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi'nde Mahmut Gürsoy'a, ait iş yerine gelen kimliği belirsiz bir şahıs, iş yeri vitrininde bulunan 14 bin TL değerindeki cep telefonunu alarak kaçtı. İş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak çalıp kaçtığı cep telefonuyla kaçan şahıs kayıplara karıştı.

Olayı fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.