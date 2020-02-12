Voleybolda bölgeyi Adıyaman temsil edecek

Okul Sporları Küçük Erkekler Voleybol müsabakalarında birinci olan Adıyaman Altınşehir Milli İrade Ortaokulu Voleybol Takımı, Hatay'da yapılan bölge müsabakalarında namağlup şampiyon olarak Türkiye finalleri katılmaya hak kazandı.

Adıyaman'ı Hatay'daki şampiyonada başarıyla temsil eden Altınşehir Milli İrade Ortaokulu Voleybol Takımı rakipleri karşısında galip geldi.

Adıyaman'ın yanı sıra Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Mersin gibi il takımlarının da yer aldığı gurupta mücadele eden Altınşehir Milli İrade Ortaokulu, namağlup olarak müsabakaları tamamladı. Takım Türkiye finallerinde bölgeyi temsil edecek.

Okul Başmüdür Yardımcısı Gökhan Leblebici, sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, “Başarının inanmaktan geçtiğini, inanıp azmedenlerin her zaman başaracağını çok iyi bilen bir ekibiz. Başta idarecilerimiz ile beden eğitimi öğretmenimiz H. İbrahim Çoban'a tüm öğretmen ve öğrencilerimize ve tabi ki velilerimize ilk günden beri inanıp destek verdikleri için yürekten teşekkür ediyor, sporcu ve teknik ekibimizi de ayrıca tebrik ediyorum” dedi.