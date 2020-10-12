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Yaban domuzları üzüm bağlarına zarar verdi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaban domuzları üzüm bağlarına zarar verdi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaban domuzları üzüm bağlarına zarar verdi.


Sincik ilçesine bağlı Karaman Mahallesinde ikamet eden Abuzer Aslan, sürü halinde gezen yaban domuzlarının girdikleri üzüm bağlarına zarar verdiklerini belirterek, yetkililerden yardım talep ettiklerini söyledi.


Aslan, "Son yıllarda ilçemizde yaban domuzu giderek artmaya başladı. Geceleri sürü halinde geziyorlar. Hangi bağa girerlerse resmen talan ediyorlar. Bu yaban domuzlarının avlanması da yasak, yetkililerin bir şekilde önlem almasını bekliyoruz. Bu şekilde giderse bu yaban domuzları bize bağ bahçe bırakmayacaklar" diye konuştu.

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