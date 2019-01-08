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Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Adıyaman’da kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Adıyaman'da kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı dağlık bölgede yaban hayvanları unutmadı. Yaban hayvanlarının aç kalmaması için zorlu kış koşullarında ekipler doğaya yem bıraktı.


Uluğbaba-Bezar bölgesine giden ekipler kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri ve diğer hayvanları yemledi. Bölgede çok sayıda yaban keçisi görüldü.


Yetkililer, memeli ve kanatlı hayvanların kış aylarında beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 4 ton 300 kilo yem alındığını ve mevsim boyunca bu yemleri doğaya bırakılacağını aktardı.

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