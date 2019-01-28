İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Adıyaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Adıyaman'da yoğun kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yem bırakıyor. Bölge bölge yem bırakan ekipler son olarak Uluğbaba, Akdağ, Hisar, Şengil bölgelerine yem bıraktı.


Özellikle kar yağışının yoğun olduğu ve yaban keçilerinin bulunduğu bölgelere kuru ot ve buğday bırakılıyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, her kış mevsiminde bu yemlemeyi yaptıklarını ancak bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.