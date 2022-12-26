Yaban hayvanlarının ısırdığı köpek kuduz çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaban hayvanları tarafından ısırılan çoban köpeği kuduz çıktı. Olayın ardından üç köy karantinaya alınırken, köylerde aşılama çalışmaları sürüyor.

Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak'a ait köpek yaban hayvanları tarafından ısırıldı. Üç gün sonra köye gelen köpeğin vücudunda yaraları fark eden köpek sahibi durumundan şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi. Köpekten alınan numune Adana Kontrol Laboratuvarına gönderildi. Çıkan sonuçlarda köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkarken temaslı köpek ve kediler ise itlaf edildi. Dikilitaş köyünün yanı sıra Yeniköy'e bağlı Zormağara mezrası karantina altına alınarak köylere tüm hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Karantinanın yanında köylerdeki sahipli ve sahipsiz tüm köpek ve kediler aşılanmaya başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı aşılama çalışmalarını yerinde inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kuduz vakası ilk olarak Dikilitaş köyümüzde ortaya çıktı. Dikilitaş köyünde bir köpek vahşi hayatla temas ediyor. Birkaç günde eve gelmemiş. Köpeğin eve döndüğünde yaralı olduğunu fark eden sahibi hayvanın durumundan şüphelenmiş ve bize haber verdi. Biz de o hayvanı gözlem altına aldık. Kuduz belirtileri olunca da teste gönderdik. Dört gün önce o hayvanın testi pozitif çıktı. Bunun üzerine biz bu bölgede yakın olan iki köy, bir mezramızda karantina ilan ettik. Hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Şu anda da bu civardaki köylerimizde tüm sahipli sahipsiz hayvanlarımızı aşılıyoruz. İkinci olarak da bütün hayvanları gözlem altında tutuyoruz. Herhangi bir belirti gösterecekler mi diye gözlem altında tutuyoruz. Bu belirti henüz olmadı. Olmayacağını da değerlendiriyoruz. Çünkü ciddi bir çalışma yaptık. Kuduz olan hayvanın diğer hayvanlarla teması nerelerde olmuş onları tespit ettik çalıştık. Çok fazla bir teması yok hayvanın direk evine gelmiş. O anlamda bu bizim için bir şans. Köylerde aşılama çalışmalarımız ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Vatandaşlar da tüm önlemlerin alınmasının önemli olduğunu ve kuduz hastalığının başka hayvanlara buluşmasını istemediklerini ifade etti.