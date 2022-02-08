Yaban keçileri gökyüzünden görüntülendi

Adıyaman'da yaban keçileri Drone ile havadan kar üzerinde ilk kez bu kadar kalabalık bir şekilde görüntülendi.

Kar yağışı birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bırakmak için ekipler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar seferber oluyor. Rakımı yüksek dağlık bölgelerde yaşayan yaban keçileri yağan kar ile birlikte yiyecek bulmak zorluk çekiyor.

Yiyecek bulmak için sürüler halinde kar üzerinde ilerleyen yaban keçileri Adıyaman'da Drone ile ilk kez bu kadar kalabalık olarak görüntülendi. Onlarca yaban keçisi 2 metreyi geçen kar kalınlığının olduğu yerlerden kayalık bölgelere giderek yiyecek arıyor.

Adıyaman Uluğbaba bölgesinde bulunan yaban keçileri için iş makinasıyla önce yol açıldı, ardından ise ekipler zirveye yem bıraktı. Sırtlarında yemler ile kilometrelerce yürüyen ekipler, yemleri hayvanların yoğun olduğu bölgelere bıraktı.

Ocak ayı içerisinde Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya 20 yiyecek bıraktı. Kuru ot, yonca, besi yemi, kırık buğday, kasap ve pazar atıkları Adıyaman'da ki 7 avlağa bırakıldı.