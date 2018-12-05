Yaban keçilerinin envanter çalışmaları başladı

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban keçisi envanter çalışmaları başlatıldı.

Türkiye'nin önemli av turizmi merkezlerinden birisi olan Adıyaman'da yaban keçileriyle ilgili envanter çalışmaları başladı. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Adıyaman'da yaban keçilerinin yaşamlarını sürdürdüğü Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında sayım yapılacak.

Her geçen yıl sayıları artan yaban keçileri 2015-2016 yılı envanterinde 2 bin 827, 2016-2017 yılı envanterinde 3 bin 92, 2017-2018 envanterinde 3 bin 182 olan yaban keçilerinin sayısının bu yılda artacağı tahmin ediliyor.

Envanter çalışmasının tamamlanmasının ardından av turizmi kapsamında av kotasının belirleneceğini belirten yetkililer, av turizmi kapsamında köy tüzel kişiliklerine gelir aktarıldığı dile getirildi.