Yabancı uyruklu şahsın aracında narkotik haplar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde A.İ., isimli yabancı uyruklu şahsın kullandığı otomobil durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalar kapsamında 35 adet narkotik ve psikotrop haplar ele geçirildi. Haplara el konulurken yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.