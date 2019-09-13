İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabancı uyruklu şahsın aracında narkotik haplar ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda narkotik ve psikotrop haplar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde A.İ., isimli yabancı uyruklu şahsın kullandığı otomobil durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalar kapsamında 35 adet narkotik ve psikotrop haplar ele geçirildi. Haplara el konulurken yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.