Yağışlar köprünün hasar görmesine neden oldu

Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan yağıştan dolayı Yaylakonak beldesinde bir köprü hasar gördü. Birkaç noktasında çökme meydana gelen köprüde İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yapıldı.

Gece saatlerinde başlayan yağmurdan dolayı Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak beldesi yakınlarında bulunan ve aktif olarak kullanılan bir köprünün giriş kısımlarında çökmeler meydana geldi. Çökmelerin yaşandığı köprüde ulaşımın sağlanamaması üzerine ilgili kurumlara haber verildi. Yaylakonak Belde Belediyesi sınırlarında bulunan köprü için Adıyaman İl Özel İdaresine bağlı ekipler harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Ekipler burada yaptıkları çalışmalar neticesinde köprüyü yeniden ulaşıma açtı. Ekipler aynı zamanda yağışlardan dolayı yola düşen dev kaya parçalarını da yoldan kaldırdı.