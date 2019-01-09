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Yağışlar köy yolunda yarık oluşturdu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde birçok köy yolunun ulaşımını sağlayan yolda yağışlardan dolayı yarıklar oluştu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde birçok köy yolunun ulaşımını sağlayan yolda yağışlardan dolayı yarıklar oluştu.


Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Gölyurt Köyü başta olmak üzere birçok köy yolunun ulaşımını sağlayan yol, Fatih Mahallesi bölgesinde yağışlardan dolayı yarıklar oluştu. Yaşanılan yarıklardan dolayı yol ulaşıma kapanırken yolun yeniden ulaşıma açılması için Gerger Belediyesi ve karayolları ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor.

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