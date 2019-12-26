Yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kolonlarında çatlak oluşmasından sonra yağmura dayanamayan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait olduğu öğrenilen 4 katlı bir bina kolonlarından seslerin gelmesi üzerine geçtiğimiz aylarda Besni Belediyesi tarafından incelemeye alındı. Binanın bulunduğu alanda toprak kaymasının olduğu ekipler tarafından fark edilince 4 katlı bina boşaltıldı. Yaklaşık 1 aydır boş olan ve binanın yıkımı için hazırlık yapılmaya başlanıldı. Birkaç gün içerisinde yıkılması planlanan 4 katkı bina yağışlara dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kimsenin bina çevresine yaklaşmaması için güvenlik önlemi alındı.