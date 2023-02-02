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Yağışlara dayanamayan ev ve ahır çöktü

Adıyaman’da yağmur nedeniyle çöken ev ve ahırda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Adıyaman'da yağmur nedeniyle çöken ev ve ahırda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.


Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyünde Ramazan Kaya ve Mehmet Kaya'ya ait toprak ev ile ahır, gece saatlerinde yağmur yağışına dayanamayarak çöktü. Evde bulunan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken çöken ahırın enkazında 2 büyükbaş hayvan kaldı.


Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri enkaz altında kalan büyükbaş hayvanları, yaptıkları çalışmayla kurtardı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda AFAD ekipleri aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

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