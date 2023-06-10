İhlas Haber Ajansı

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Yağma ve hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Adıyaman’da yağma ve hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.

Adıyaman'da yağma ve hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.


Olay, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi Kale civarında meydana geldi. Yaşı küçük şahıslardan 1 adet güneş gözlüğü ve 100 TL paranın zorla alınması olayına karışan ve ardından ikametten 280 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.


Olayı gerçekleştirilen S.Y. , B.N.Y. ve Y.Y isimli şahıslar yakalandı. Şahıslardan B.N.Y.'nin üzerinde 5 adet kam altın, 4 adet yarım altın, 1 adet gremse altın, 1 çift altın küpe, 1 adet gümüş küpe, 1 adet altın küpe, 1 adet altın kolye, 1 adet altın bileklik, 4 bin 605 TL para ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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