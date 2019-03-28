İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yakalanan şahsın üzerinden eroin çıktı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve üzerinde eroin ele geçirilen şahıs savcılık talimatı ile serbest kaldı.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde uyuşturucu ile mücadele denetimlerini artıran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.Ç., isimli kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. E.Ç'nin yapılan üst aramasında 12 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken E.Ç., konuyla alakalı olarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülerek burada ifadesi alınan E.Ç., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.