Yakmak için tahta toplarken canından oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta sobada yakmak için tahta toplayan yaşlı kadın, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Halep Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatta sobada yakmak için kullanılmayan tahtaları toplayan 83 yaşındaki Seher Suçağı, asansör boşluğundaki tahtayı almak isterken dengesini kaybederek boşluğa düştü. İnşaat işçileri, kadının düştüğünü görünce durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar sonrasında Seher Suçağı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.