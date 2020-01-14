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Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi kendisini ikamet ettiği evin tavanına iple asarak yaşamına son verdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi kendisini ikamet ettiği evin tavanına iple asarak yaşamına son verdi.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi 211. Sokak'taki ikametinde yalnız yaşayan Kemal Erkenekli (58), bilinmeyen nedenlerden dolayı kendisini evin mutfağında iple tavana astı. Burada yaşamına son veren Erkenekli'yi fark eden komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Erkenekli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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