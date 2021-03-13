Yamaç paraşütleri Adıyaman semalarında süzüldü

Adıyaman'da yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması için verilen kurslar devam ediyor.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in destekleri ile Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Murat Nalbant ve Türk Hava Kurumu tarafından açılan yamaç paraşütü eğitimleri sürüyor.

Adıyaman'da Mahmut El Ensari Dağı'nda süren eğitimlere katılan kursiyerler eğitimlerinin sonunda gökyüzünde süzüldü.

İl Temsilcisi Murat Nalbant, 12 sporcunun bu gün uçtuğunu belirterek, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın en önemli yolunun spor olduğuna dikkat çekti.