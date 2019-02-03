İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yan binaya sıçrayan baca yangını korkuttu

Adıyaman’da bir restoranın bacasında çıkan yangın yan binaya sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.

Adıyaman'da bir restoranın bacasında çıkan yangın yan binaya sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Kapcami Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki binaya sıçradı. Binanın dış yalıtımlarının alev alması ile büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin büyümesi ile vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda maddi hasar yaşandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.