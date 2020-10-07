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Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü

Adıyaman’da, alev alan çam ağacı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da, alev alan çam ağacı itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kalesinde bulunan bir çam ağacının yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yanan ağaç söndürüldü. Ağacın, kimliği belirsiz yaşı küçük birkaç çocuk tarafından yakıldığı iddia edildi.

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