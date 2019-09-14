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Yanan motosikletiyle uzaklaştı

Adıyaman’da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosikleti sahibi, alevler içerisindeki motosikleti olay yerinden uzaklaştırdı.

Adıyaman'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosikleti sahibi, alevler içerisindeki motosikleti olay yerinden uzaklaştırdı.


Olay, Adıyaman Atatürk Bulvarı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet yanmaya başladı. Üzerindeki sürücü motosikletten indi. Bir sürü motosikletin başında bekleyen sürücü daha sonra teker kısmı ve motor kısmı yanan alevler içerisindeki motosikleti hareket ettirdi. Hiçbir şey olmamış gibi yanan motosikleti yerden kaldırarak hareket ettirdi.


Alevler içerisindeki motosikleti yandığı yerden alan sürücü motosikleti uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri gelmeden yanan motosiklet ve sürücüsü gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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