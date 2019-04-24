İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yangın binaya sıçramadan söndürüldü

Adıyaman’da balkonun altında başlayan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman'da balkonun altında başlayan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi 1825. Sokakta No:9'da meydana geldi. Binanın balkonunu altında bulunan kağıtlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İtfaiye ekiplerine haber veren bina sakinleri kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri gelerek yangın binaya sıçramadan söndürdü.


Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.