Adıyaman'da balkonun altında başlayan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi 1825. Sokakta No:9'da meydana geldi. Binanın balkonunu altında bulunan kağıtlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerine haber veren bina sakinleri kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri gelerek yangın binaya sıçramadan söndürdü.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.