İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangın evi küle çevirdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çıkan yangın paniğe neden olurken ev kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan yangın paniğe neden olurken ev kullanılamaz hale geldi.


Olay, Kahta ilçesi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.


Ev içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gele geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.