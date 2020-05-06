İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangında ev küle döndü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, evi kullanılmaz hale getirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, evi kullanılmaz hale getirdi.


Yangın, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Ahmet Sarıgül'e ait iki katlı evde kimsenin olmadığı esnada, ilk belirlemelere göre bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören komşuları itfaiye ekiplerine bilgi verdi.


Gölbaşı Belediyesi ve Besni Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangın yerine giderek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.


Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.