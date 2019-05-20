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Yangında ev kullanılmaz hale geldi

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Kahta ilçesi Gazi Mahallesi 1209 nolu sokakta bulunan evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı esnada evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yüksekliğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.


Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.


Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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