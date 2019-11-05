Yapımı süren millet caddesinde altyapı çalışması

Çevreyolu ile Eski Samsat Caddesi'ni birbirine bağlamak için çalışmaların sürdürüldüğü millet caddesine altyapı hattı döşendi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. Çevreyolunu Eski Samsat Caddesine bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan Millet Caddesi'nde sürdürülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yoldaki üstyapı çalışmalarına devam etmeden önce Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol boyunca 400'lük kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldığını belirten yetkililer, altyapı çalışmalarından sonra üst yapı çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Yolun 1 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olacağını da sözlerine ekleyen yetkililer, belli noktalarda menfez ve toprakarme duvar yapılacağını da söyleyerek en kısa sürede yolun trafiğe açılarak, halkımızın hizmetine sunacaklarını vurguladı.