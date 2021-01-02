Yaprak yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde yerdeki kuru yapraklarda başlayan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeni Mahalle yürüyüş yolu üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ağaçlardan dökülen kuru yaprakları yakıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın ağaçlara sıçramadan söndürdü.