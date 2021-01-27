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Yaralı güvercin Devlet Hastanesinde tedavi edildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan güvercin Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan güvercin Devlet Hastanesinde tedavi edildi.


Samsat ilçe merkezinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan bir güvercin Samsat ilçe Devlet Hastanesine getirildi. Vatandaşlar tarafından hastaneye getirilen ve kanadının alt kısmında kesikler bulunan güvercine burada sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Devlet hastanesinde tedavi edilen güvercin yeniden vatandaşlara teslim edildi.


Güvercinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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