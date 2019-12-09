Yaralı kızı üşümekten koruyan polis, ayın polisi seçildi

Adıyaman'da, yaşanan bir trafik kazasında yerde yaralı yatan genç kızın üzerine montunu örterek üşümemesini sağlayan polis memuru Murat Demir, ayın polisi seçildi.

Geçtiğimiz haftalarda Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında hafif ticari aracın karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki bir genç kıza çarpması sonucu genç kız yaralanmıştı. Kaza yerine gelen ve yerde yatan yaralı kızı gören trafik polis memuru Murat Demir, giydiği montu çıkararak yaralı kızın üzerine örtüp üşümemesini sağlamıştı. Polis memurunun örnek davranışı yerel ve ulusal medyalarda da yer almıştı. Polis memuru Demir, göstermiş olduğu örnek davranışıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ayın polisi olarak seçildi. Polis Memuru Murat Demir'e, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.