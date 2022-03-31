İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı şahin tedavi altına alındı

Adıyaman’da otobüs şoförünün yaralı olarak bulduğu kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Adıyaman'da otobüs şoförünün yaralı olarak bulduğu kızıl şahin, tedavi altına alındı.


Adıyaman Belediyesi şehir içi halk otobüsü şoförü, otobüs duraklarına yakın yerde yaralı halde kızıl şahin buldu. Kızıl şahini alan şoför, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şoförden yaralı kızıl şahini alarak veteriner hekim tarafından tedavisine başlanıldı.


Yaraların iyileşmesinin ardından şahin doğaya bırakılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.