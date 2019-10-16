Yaralı Şahin'i tedavisi için yetkililere teslim etti

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, yolda bulduğu yaralı Şahin'i, tedavi ettirmek için yetkililere teslim etti.

Kanadından ve ayağından yaralı olarak sokakta bulduğu Şahin'i alan Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylanitaş, muhtarlık bürosuna getirdi. Burada hayvanın aç olduğunu fark eden Başkan Geylanitaş, kasaptan et parçaları alarak yaralı hayvanı besledi. Yaralı hayvanın iyice karnını doyuran Başkan Geylanitaş, durumu Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yaralı hayvanı tedavi ettirmek üzere veterinere götürdü. Ekipler, duyarlılığından dolayı Başkan Abdulkadir Geylanitaş'a teşekkür ederken, yaralı hayvanın tedavisi sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.