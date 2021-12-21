İhlas Haber Ajansı

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Yaralı yavru yaban keçisi koruma altına alındı

Adıyaman’da doğada yaralı olarak bulunan yavru yaban keçisi koruma altına alındı.

Adıyaman'da doğada yaralı olarak bulunan yavru yaban keçisi koruma altına alındı.


Adıyaman merkeze bağlı Palanlı köyü ile Koru köyü arasındaki kayalık bölgede bir vatandaş tarafından yavru yaban keçisi fark edildi. Gözlerinde sağlık problemi nedeniyle görmediği sanılan yavru yaban keçisinin tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan yaban keçisinin Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ettirileceği öğrenildi.

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