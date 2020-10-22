Yaramaz kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

Adıyaman'da bir otomobilin panjur kısmına girerek buradan çıkamayan yaramaz kediyi, itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonunda çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da Emrullah Aktan isimli vatandaş otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark ederek kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Aktan, otomobiliyle Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. Kedinin otomobilin panjur kısmına girdiğini fark eden itfaiye erleri kediyi çıkarabilmek için çaba sarf etti. Yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrasında bulunduğu yerden çıkarıldı. Kedi, sağlık durumunun kontrol edilmesi ve karnının doyurulması sonrası salıverildi.