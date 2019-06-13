Yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşın hizmetine açıldı

Ulusal ve uluslararası şampiyonluklara ev sahipliği yapacak kapasiteye sahip olan ve açıldığı günden bu yana üniversite akademik ve idari çalışanlarına hizmet veren havuz, yaz mevsimiyle birlikte belirlenen gün ve saatlerde vatandaşlar tarafından da kullanabilecek.

Havuzu kullanmak isteyen vatandaşların Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na müracaat etmesi gerekirken, havuzda dikkat edilmesi gereken kurallar, havuz seansları ve ücretlerine https://adiyaman.edu.tr/TR/Duyurular/2019/06/11/ADYU-Kapali-Yuzme-Havuzu-Hizmete-Acilmistir adresinden ulaşılabilecek.