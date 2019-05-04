Yarının büyükleri tasarladıkları projelerini sergiliyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenciler, bilimsel araştırma kültürünü ve bilimsel yaklaşım becerilerini yaparak ve yaşayarak kazanıyor.

Öğrencilerin bilimsel araştırma kültürünü, bilimsel yaklaşım becerilerini yaşayarak ve yaparak kazanması hedeflenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında öğrenciler tasarladıkları projeleri sergiliyor.

Proje kapsamında öğrenciler, iş birliği içerisinde projeleri hazırlıyor. Gerçek hayattaki sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaları ve bulguları yaşayarak öğrenen öğrenciler, ekip ruhu içerisinde projede üzerlerine düşen rolü layıkıyla yerine getiriyor.

Yarının büyükleri, çağın en büyük sorunlarından olan yenilebilir enerji ile günlük hayatı kolaylaştırıcı ve yardımcı olan robot tasarımlarıyla geleceğin milli teknolojisinin temellerini atıyor.

Tasarladıkları robotları kodlayarak adeta canlandıran öğrenciler, bu robotları yenilebilir enerji üniteleriyle besleyerek enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Kültürel, sanatsal ve edebi projelere de imza atan öğrenciler, kendini ifade etme becerisi, sanat ve estetik duygularını geliştiriyor.

Kahta ilçesinde okullarda açılan bilim fuarlarını inceleyen Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, öğrencileri tek tek tebrik etti.

Öğrencilere teknolojiyi, kültürü ve sanatı sevdirmek adına Bilim Fuarlarının düzenlendiğini belirten Müdür Tünçmen, “Öğrencilerimiz bir ekip ruhu içerisinde projelerini hazırlıyor. Hazırladıkları projeyle ilgili öğretmenlerinin gözetiminde çalışıyor. Projenin hayata geçirilmesi kısmında bir takım sorunlar ile karşılaşabiliyorlar. Bu sorunları kendi aralarında çeşitli istişarelerde bulunarak ve deneme yanılma gibi metotlarla gideriyorlar. Düşünen, düşündüğünü hayata geçirebilen ve yenilikçi bir neslin gelişmesi bakımından bu bizim için büyük derecede önemli. Projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.