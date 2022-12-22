Yaşlı adam sopa darbeleriyle darp edildi

Adıyaman'da, sopayla darp edilen yaşlı bir adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Karagöl Köyü yakınlarında yürüyen M.A.(66), kimliği belirsiz bir grup şahsın sopalı saldırısına uğradı. Sopa darbeleriyle darp edilen M.A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için ise incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.