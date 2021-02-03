Yaşlı adamdan aşı için gelen genç doktora: "Düğününe geleceğim"

Adıyaman'da sağlık ekipleri dağ taş, kar kış dinlemeden 75 yaş üstü kişilere aşı vurmak için köy köy dolaşıyor. Kar yağışı ile birlikte köylerdeki yaşlılara ulaşmak güçleşmesine rağmen ekipler engelleri aşarak, zorlu görevlerini yerine getiriyor. Sağlık ekipleri son olarak Adıyaman merkeze bağlı Rezip köyünde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Eskici'ye aşı vurmak için yola çıktı. Kardan dolayı araçları yolda ilerleyemeyen ekip, aracı iterek kurtardı. Sağlık ekipleri Mehmet Eskici'ye ulaştıklarında aşının faydalarını, korona virüsten korunmada maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemini anlattıktan sonra aşısını yaptı. Ekip aşının herhangi bir yan etkisi olup olmadığını görmek için 15 dakika bekledi.

Genç doktor ile yaşlı adamın “evlilik” diyalogu

Bekleme esnasında Mehmet Eskici, Doktor Zeynep Gizem Çelebi'ye ‘evli' olup olmadığını sordu. Doktor Zeynep Gizem Çelebi bekar olduğunu söyleyince, ikili arasında güldüren bir diyalog yaşandı. Mehmet Eskici'nin, “Maşallah, Allah sana hayırlı bir erkek nasip etsin” sözü gülüşmelere neden oldu.

Doktor Çelebi'nin ‘hayırlısı amca' sözünün ardından Mehmet Eskici, genç doktora evlilik nasihatleri vererek, “Evlenince kocanın kıymetini bil. O da seninkini bilsin. Kızımsın, bacımsın kusura bakma” dedi.

Genç doktorun, “Evlenirsem düğünüme gelir misin” şeklindeki sorusuna Mehmet Eskici, “Tabi gelirim, niye gelmeyeyim. Sen benim sağlığım için bu karda bu kışta Adıyaman'dan geliyorsun. Ben neden gelmeyeyim” diye cevap verdi.

Mehmet Eskici, evine kadar gelen sağlık ekiplerine teşekkür ederek, “Devletimizden Allah razı olsun. Telefon ettiler, kapıya kadar da geldiler. Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyetine Allah bu gücü vermiş” dedi.

Doktor Zeynep Gizem Çelebi ise aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizler sabah akşam demeden, dağ bayır, kar kış demeden bütün köylerimizi, 75 yaş üstü bireyleri aşılamak için geziyoruz. Bizler özveri ile çalışıyoruz. Toplumumuzda lütfen sosyal mesafeye uysunlar, maskelerini kullansınlar, hijyen kurallarına dikkat etsinler ve aşılarını olsunlar. Aşılama ile ilgili çalışmalarda yollarda büyük zorluklar çekiyoruz. Ama hepimiz gittiğimiz evlerdeki bireylere kendi anne babamız gibi yaklaşıyoruz. Bu yaşadığımız zorluklar çok önemli de olmuyor. En önemlisi bir an önce salgının bitmesi ve olabildiğince toplumda en yüksek düzeyde aşılanmanın sağlanması” dedi.

Doktor Aydın Tanrıverdi, Doktor Zeynep Gizem Çelebi ve Sağlık Memuru İsmail Yıldız, bekleme süresinin ardından Mehmet Eskici'nin duaları ile evden ayrıldı.