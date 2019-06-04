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Yaşlı adamların sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, iki yaşlı adam arasında çıkan kavgada 1 kişi sopa darbeleri sonucunda yaralandı.

Adıyaman'da, iki yaşlı adam arasında çıkan kavgada 1 kişi sopa darbeleri sonucunda yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi Sitilce Yolu üzerinde Nuri S. (60), ile ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda ismi öğrenilemeyen yaşlı adam, Nuri S'yi sopa darbeleri sonucu yüzünden yaraladı. Yaralı Nuri S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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