İhlas Haber Ajansı

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Yaşlı şahsa otomobil çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı şahsa otomobil çarptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı şahsa otomobil çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş karayolu Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.M.K (85) isimli yaşlı şahsa H.Y. idaresindeki 33 TR 452 plakalı otomobil çarptı.


Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Yaralı Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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