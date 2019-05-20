Yaşlılar ve gençler vali konağında iftarda buluştu

Tüm konuklarını kapıda karşılayarak yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, misafirleriyle tek tek sohbet etti.

Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, gençler ve yaşlılarla bir süre sohbet ederek dilek ve şikayetlerini dinledi.

Gençler ise, 106 yaşındaki Naile nine ile 93 yaşındaki Hatice Ninenin elini öperek, ulu çınarların bilgi, birikim ve hayat tecrübeleri hakkında karşılıklı sohbet ederek, unutulmaz bir gece yaşadı.

Ezanın okunmasıyla birlikte iftarlar açıldı. İftar sonrası iki nesil birlikte çay içti, sohbet etti. Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez'in ev sahipliğinde gerçekleşen programda gençler hayallerini, yaşlılar da anılarını anlattı.

Ramazan ayı vesilesiyle yaşlılar ve gençleri evinde iftarda ağırlamanın onurunu yaşadığını belirten Vali Aykut Pekmez, “Bizim en değerli ve en kıymetli mirasımız olan yaşlılarımız, her zaman danıştığımız, sohbet ettiğimiz ve fikirlerinden istifade ettiğimiz değerli büyüklerimizdir. Çünkü gençlerin aynada göremediklerini yaşlılar tuğlada görür. Bu akşam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı özgürlük ateşinin 100'üncü yılı ve Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında geleceğimiz olan gençler ile en değerli mirasımız olan yaşlılarımızı hasbihal etmek üzere bir araya getirdik. Amacımız yaşlılarımız ve gençlerimiz arası kültürel aktarımı yapmak, gençlerimizin büyüklerimizin hayata tecrübelerinden istifade etmelerini sağlamaktır. Bu akşam soframızı bereketlendirdikleri için, fikirleri ile yolumuzu aydınlatan varlıkları ile huzuru ve güveni getiren büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Çünkü onlar gelecekle geçmişin bağlantısını sağlayan bizim en kutsal emanetlerimizdir” dedi.

Gençlerle de sohbet ederek öğüt veren Vali Aykut Pekmez, “Büyüklerimizin bilgi ve tecrübeleri gençlerimiz için altın bir anahtardır. Büyüklere saygı ve sevgi de çok büyük sevaptır. O yüzden büyüklerimize olan saygı ve hürmetimizi eksik etmemeliyiz. Çocuklarımıza da bunu aşılamalı ve büyüklerimizi sahiplenmeliyiz. Türkiye'nin müreffeh yarınları için umudumuz ve en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor ve sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

İftar sonrası Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, misafirleriyle birlikte çay içerek sohbet etti.

Yaşlılar ve gençler ise, gösterdikleri yakın ilgi ve alaka ile misafirperverliklerinden dolayı Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez'e teşekkür etti. Program, Vali Pekmez ve eşinin gençlere ve yaşlılara çeşitli hediyelerin verilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.