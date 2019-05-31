Yaşlıların bayram tıraşı belediyeden

Adıyaman'da, maddi durumu zayıf yaşlıları ve engellileri evlerinde ziyaret eden belediye görevlileri, yaşlılarla kurdukları sıcak diyaloglar sonrasında yaşlılara bayram tıraşı yapıyor. İl merkezinde bulunan 120 yaşlı ve engelliyi evinde ziyaret eden Adıyaman Belediyesi görevlisi İrfan Rençber, bayram öncesi hem yaşlıları hem de engellileri sevindirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Adıyaman Belediyesinin verdiği tıraş hizmetinden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise belediye başkanlığına ve ekiplerine teşekkür etti.

Maddi durumu zayıf olan ve ayakları tutmayan Mehmet Bağırcı, “Belediyemizden ve devletimizden Allah razı olsun. Saçı, sakalı kesiyor. Evet çok memnunuz Allah razı olsun. Evet bayram tıraşı yapıldı” dedi.

Yaşlılıktan dolayı evden çıkamayan 88 yaşındaki Mehmet Orakçı ise “Memnun oldum Allah işini rast getirsin. Çok teşekkür ederim memnun oldum. Bayramdan dolayı geldiler” şeklinde konuştu.

Mehmet Orakçı'nın eşi Zahide Orakçı ise “Allah sizlerden razı olsun, bu çalışmayı çıkaran kişilerden razı olsun. Bayramdan önce temizliğini yaptılar, sağ olsunlar var olsunlar” cümlelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi görevlisi İrfan Rençber ise “Evde bakım hizmetimizi devam ettiriyoruz. Bayram arifesi öncesi gelip yaşlılarımızın tıraşını yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Şu an yaklaşık 120 aile var bizden yararlanan, hepsine tek tek gidiyoruz. Evet Bayramdan dolayı gidiyoruz, hepsinin bayram tıraşını yaptık” diye konuştu.