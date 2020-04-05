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Yaşlıların yardımına ekipler koşuyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde korona virüsü nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen, 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüsü nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen, 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.


Besni Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu, dün ile bugün arasında köprü kuran, hayat tecrübeleriyle gelecek nesillere yol gösteren en değerli varlıklarımız 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 7/24 saat görev başında. Kaymakamlık öncülüğündeki vefa sosyal destek grubu, 112, 155 ve 156 çağrı merkezini arayıp talepte bulunan yaşlı vatandaşların çarşı alışverişleri, ilaç temini ve banka işlemleri gibi taleplerini yerine getirerek emanetlerini yaşlı vatandaşlara evlerine kadar gidip teslim ediliyor.


Uygulamadan oldukça memnun kalan yaşlı vatandaşlar da salgın günlerinde gece gündüz demeden kendilerinden desteklerini esirgemeyen tüm yetkililere ve vefa grubuna teşekkür etti.

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