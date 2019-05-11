Yatak odasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da bir evin yatak odasında çıkan yangında dumandan etkilenin 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karapınar Mahallesi 27118 sokak No 8'de bulunan 5 katlı binanın 4. Katında meydana geldi. Murat Yaşar'a ait evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın nedeniyle binayı duman kapladı. Bina sakinleri dumanları fark edince itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın diğer odalara sıçramadan söndürdü. Yangından dumandan etkilenen Murat Yaşar ve Eylem Yaşar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.