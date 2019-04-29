İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yavru ayıyla fotoğraf çektirdikten sonra doğaya bıraktılar

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan yavru ayıyı bulan köylüler ayıyla fotoğraf çektirdikten sonra tekrar doğaya bıraktı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan yavru ayıyı bulan köylüler ayıyla fotoğraf çektirdikten sonra tekrar doğaya bıraktı.


Olay, Gerger ilçesi Onevler köyü Golani mezrasında meydana geldi. Köyün kırsalında hayvanlarını otlatan Yasin Özaçar, kayalıklara tutunan ve mahsur kalan yavru ayıyı gördü. Anne ayının aynı bölgede olacağını düşünen Özaçar, yavru ayıya dokunmadan köye döndü. İkinci gün aynı bölgeye giden Özaçar, yavru ayının hala aynı yerde olduğunu görünce yavru ayıyı köylülerin yardımı ile kurtardı.


Yavru ayıyı köye götüren ve onu besleyen köylüler, yavru ayıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Köylülerin yavru ayıyı sevmesinin ardından Yasin Özacar, yavru ayıyı “yolun açık olsun” diyerek dere yatağına bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.