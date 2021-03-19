İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru kedi otomobilin motor kısmına sıkıştı

Adıyaman’da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda çıkartıldı.

Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda çıkartıldı.


Adıyaman merkez Karapınar mahallesi Kent Caddesi Akkonut civarında park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.