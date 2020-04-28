Yavuz Selim Mahallesindeki yeni parkın yapımı tamamlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Yavuz Selim Mahallesinde başlattığı parkın yapım çalışmalarını tamamladı.

Toplam 3 bin 355 metrekare büyüklüğündeki nitelikli park, mahalle sakinlerinin hem sosyal hem de sportif faaliyetlerine katkı sunacak şekilde tasarlandı.

İlçe genelinde yapılan parklarla halkının sosyal ve sportif yaşantısına önemli katkı sunun Kahta Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Parkın açılış merasimini Korona virüs salgınından sonra gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Mahalle sakinlerinin hem sosyal hem de sportif faaliyetlerine katkı sunacak olan parkımız tamamlandı. Allah'ın izniyle salgın hastalıkla mücadele sürecini bitirdikten sonra açılışını gerçekleştirip, halkımızın hizmetine sunacağınız. Ayrıca Menderes Mahallesi Kanal Boyu Parkı ve Trafik Eğitim Parkı yapım çalışmalarımız devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan parkların ise eksikliklerinin tamamlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Belediye ekiplerimiz Korona virüs mücadelesi kapsamında dezenfekte çalışmalarını aksamadan devam ederken, diğer taraftan da sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Kahta Yavuz Selim Mahallesindeki yapımı tamamlanan parkın içerisinde, çocuklarımız için farklı oyun alanları, yetişkinler için spor ve dinlenme alanları yer alıyor. 3 bin 355 metre kare alan üzerine içerisinde, oturma alanları, çocuk oyun alanı, fitness spor aletleri, yeşil alanlar ve yürüyüş yolları var. Parkımızın yapımı tamamlandı. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.