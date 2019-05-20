Yaya geçidi çizgileri yenilendi

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yaya öncelikli trafik çalışmaları kapsamında Adıyaman'da yaya geçitlerinin boyalarını yenileyip, sinyalizasyon olmayan noktalara yaya geçidi çizgisi çizildiğini söyleyen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği yetkilileri, öncelik hayatın, öncelik yayanın kampanyası çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Gerçekleştirilen bu çalışmayla hem yaya öncelikli trafiğin daha etkin bir hale geleceğini, hem de şehir içi trafiğinin daha da rahatlayacağını söyleyen yetkililer, şehir merkezinde uygun görülen tüm noktalarda aynı çalışmanın gerçekleştirileceğini vurguladılar.

Vatandaşlar ise çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.