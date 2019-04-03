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Yaya geçidine park edilen araçlar polisten kaçamıyor

Adıyaman’da, yaya geçitleri üzerine park edilen araçlara hem para cezası uygulanıyor hem de araçlar oto parka çektiriliyor.

Adıyaman'da, yaya geçitleri üzerine park edilen araçlara hem para cezası uygulanıyor hem de araçlar oto parka çektiriliyor.


Vatandaşların cadde ve sokaklarda daha rahat yürüye bilmeleri için çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaya geçitleri üzerine bırakılan araçlar üzerinde denetimlerini arttırdı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında yaya geçitleri üzerine park edilen araçlara 108 TL para cezası uygulanırken aynı zamanda araçlar tek tek çekici ile oto parklara çektirildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.

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