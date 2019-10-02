“Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” kampanyası Adıyaman'da uygulandı

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile bu etkinliklerin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak ve nöbette olduğunu göstermek amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” kampanyası Adıyaman'da da uygulandı.

Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi önünde düzenlenen “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” programına Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda başlayan ve bu kapsamda Adıyaman'da da gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler ellerinde taşıdıkları dövizler ve attığı sloganlarla trafikte yayalara öncelik tanınması gerektiğine vurgu yaptı.

Adıyaman il genelinde tüm okul ve yaya geçitlerinde toplam 74 noktada Polis ve Jandarma bölgesinde 324 personel tarafından karşıya geçmek isteyen yaya ve öğrenciler için araçlar durdurularak sürücülere “Yaya öncelikli güvenlik” ve “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” konusunda bilgiler verildi.

Başlatılan kampanya kapsamında öğrencilerle birlikte yaya geçidinden geçerek farkındalık oluşturan Vali Aykut Pekmez, yürüyüş sonrası sürücülere bilgilendirici broşür dağıtarak, yayalara durarak yol verilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

Etkinlik sonrası kampanya ile ilgili basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Aykut Pekmez, “Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla bu sene cumhurbaşkanımız ve içişleri bakanımızın talimatıyla yaya öncelikli” yıl ilan edildi. Trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla hem yayalarımızı hem de sürücülerimizi bilgilendirmek amacıyla 6 Şubat 2019 tarihinde bu etkinlikleri başlatmıştık. Bugünde yine 81 ilimizde eş zamanlı olarak “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” kampanyası çerçevesinde bu etkinlikleri Adıyaman'da da yapıyoruz. Trafik kurallarına hem yayalarımızın hem de sürücülerimizin uyması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır” diye konuştu.