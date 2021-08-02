Yayanın dikkatsizliği kazaya neden oldu

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan yaya kazaya neden oldu. Kaza anı KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında sağına soluna bakmadan dikkatsiz bir şekilde yolun karşı tarafına koşarak geçmeye çalışan yaya, yoldan geçen otomobile yandan çarparak yere düştü. Kaza anlarının saniye saniye KGYS kameralarına yansıdığı kazada, otomobile yandan çarparak yere düşen yayanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.